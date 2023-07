- Zawdzięczamy to Ukrainie. Mamy duży poziom bezpieczeństwa - mówił. - To nie Wilno daje nam pokój. Pokój nam dał Zełenski i jego armia - dodał.

Gen. Waldemar Skrzypczak wspomniał o tym, jak Neville Chamberlain (premier Wielkiej Brytanii prowadzący wobec Adolfa Hitlera politykę ustępstw) w 1938 r. wrócił do Londynu po konferencji w Monachium (gdzie na niespełna rok przed wybuchem II wojny światowej postanowiono o oddaniu Niemcom Kraju Sudeckiego) i oświadczył, że przywiózł pokój. - Szczęśliwie mamy Ukrainę, mamy Zełenskiego, który do Wilna przywiózł nam pokój; przywiózł pokój państwom NATO, ponieważ on na długo związał siły zbrojne Rosji tym, co robi Ukraina i tym, co robi armia ukraińska - powiedział w czwartek w Polsat News generał.

Gen. Skrzypczak: Czołgi dla Ukrainy to za mało

Pytany, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został w Wilnie "należycie nagrodzony" za to, że, jak twierdzi Skrzypczak, "dał światu pokój", rozmówca stacji odparł, że powie "po żołniersku". - Wilno mu tego nie dało. Nie wystarczy dawać czołgi, amunicję i mówić "bijcie się dalej" - podkreślił.

- Cena, jaką Ukraińcy zapłacą za tę wolę, którą wyraża Wilno, dawanie im broni i amunicji, jest ogromna. Ten naród poświęca się ogromnie i płaci wysoką cenę za nasz pokój. Moim zdaniem to, że dajemy im czołgi, dajemy amunicję, to jest dużo za mało - ocenił Waldemar Skrzypczak. Jego zdaniem NATO powinno podjąć takie działania na arenie międzynarodowej, by zbudować potencjał polityczny, który zmusi prezydenta Rosji Władimira Putina do podjęcia rokowań pokojowych czy zawieszenia broni na warunkach Wołodymyra Zełenskiego (czyli odzyskania przez Ukrainę wszystkich terenów zajętych przez Rosję).