Raport oburzył władze w Kijowie.



„Wszelkie próby, nawet przypadkowe, zrównania niesprowokowanej rosyjskiej agresji z ukraińską samoobroną, jak to zrobiono w materiałach Amnesty International, są dowodem utraty adekwatności i sposobem na zniszczenie własnego autorytetu”- napisał minister obrony Ołeksij Reznikow.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarzucił Amnesty International próbę zdjęcia z Rosji odpowiedzialności za wojnę, a szefowa ukraińskiego oddziału AI Oksana Pokalczuk podała się do dymisji. "Jeśli nie mieszkasz w kraju, który najechali najeźdźcy i rozrywają go na strzępy, to prawdopodobnie nie rozumiesz, jak to jest potępiać armię obrońców. I nie ma w żadnym języku słów, które mogłyby to przekazać komuś, kto nie czuł tego bólu" - napisała.



AI w efekcie wyraziła "ubolewanie z powodu bólu i gniewu", jakie wywołała publikacja raportu, ale podkreśliła, że "najważniejsze dla niej podczas każdego konfliktu jest zapewnienie ochrony cywilom".