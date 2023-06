Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 468 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainie. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli czołgi leopard odpierając ukraińską ofensywę w obwodzie zaporoskim.

Myśliwce te miały pierwotnie zostać zezłomowane, ale obecnie toczą się rozmowy, które mogą zakończyć się przekazaniem ich ukraińskiej armii.

USA przychylne pomysłowi przekazania myśliwców F/A-18 Hornet Ukrainie

Według "The Australian Financial Review" USA, których zgoda na reeksport myśliwców F/A-18 Hornet na Ukrainę jest wymagana, ponieważ są to samoloty amerykańskiej produkcji, przychylają się do tego, by przekazać australijskie myśliwce Ukrainie.



Myśliwce F/A-18 Hornet zostały już wycofane z użycia przez Australijskie Siły Powietrzne i obecnie są zastępowane przez myśliwce piątej generacji F-35. Australia zamówiła 72 myśliwce tego typu.



Pierwotnie Australia zamierzała zezłomować wycofane z użycia myśliwce lub sprzedać je firmie prywatnej firmie RAVN Aerospace. W przypadku sprzedaży myśliwce miałyby być wykorzystywane jako maszyny pozorujące siły wroga w czasie ćwiczeń amerykańskiej armii.