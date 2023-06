Świat od dłuższego czasu mówi o kontrofensywie Ukrainy. Jakie ma cele i kiedy się rozpocznie?

Operacyjno-taktyczne cele są niejawne i omawiane tylko w wąskim gronie. Kluczowym strategicznym celem dla bezpieczeństwa Ukrainy, ale też całej Europy jest to, byśmy nie dopuścili rewanżu Rosji. Po pierwsze, Rosja musi ponieść totalną klęskę, a Ukraina powinna powrócić do granic z 1991 roku. Po drugie, konieczna jest uruchomienie procesów transformacji elit politycznych w Rosji. Bez tego wojna nigdy się nie skończy. Jeżeli obecny reżim w Rosji przetrwa, zrobią przerwę operacyjną na jakiś czas i wyciągną wnioski z błędów. W konsekwencji otrzymamy państwo znacznie bardziej agresywne i znacznie lepiej przygotowane do kolejnego etapu wojny, już nie tylko przeciw Ukrainie.

Potrzebujemy około 40-60 myśliwców Mychajło Podolak, czołowy doradca w biurze prezydenta Ukrainy

Kiedy Ukraina otrzyma myśliwce F-16 i na jaką ich liczbę może liczyć?

Chcemy, by doszło do tego jak najszybciej. Myślę, że informacje te powinny ogłosić kraje, które przekażą nam samoloty. Prezydent Zełenski stworzył nieformalną koalicję, do której weszli prezydenci i premierzy innych państw i zdecydowali o dostawach na Ukrainę systemów obrony przeciwlotniczej. W ramach tej koalicji prezydent Zełenski przekonał, że bez F-16 nie osłonimy naszego nieba. Decyzje polityczne w sprawie dostaw F-16 już zapadły, zostaną one przekazane Ukrainie. Udział w tym zadeklarowało 10-12 krajów. Obecnie są uzgadniane kwestie logistyczne, potrzebujemy około 40-60 myśliwców.