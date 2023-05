Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 440 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 9 maja Rosjanie obchodzą Dzień Zwycięstwa - rocznicę zakończenia II wojny światowej.

- Kiedy mówimy o kontrofensywie, która będzie katastrofą dla Rosji lub vice versa - nie będzie postępów Ukrainy, które będą wyglądać jak w filmie z Hollywood, gdzie zaczyna się wielka bitwa o Śródziemie (nawiązanie do "Władcy pierścieni" - red.) i jedna bitwa zdecyduje o losach Gondoru ( kraina i państwo ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii - red.) - mówił Podolak.

Reklama

Podolak: Wszystko nie zdecyduje się w ciągu tygodnia czy miesiąca

Doradca Zełenskiego podkreślił, że "to tak nie wygląda" w rzeczywistości.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna w Ukrainie. Front ponad frontem Przed 9 maja Ukraina i Rosja wymieniają się powietrznymi uderzeniami za pomocą dronów i rakiet. Na lądzie jednak nic się nie zmienia.

- Biorąc pod uwagę intensywność i skalę wojny, biorąc pod uwagę zasoby, jakie rzuciła tu Rosja, w tym zmobilizowanych (żołnierzy), będziemy mieć do czynienia z serią posunięć. To nie jest kwestia jednego tygodnia lub jednego miesiąca. To kwestia wielu wydarzeń, ponieważ jedne mogą przynieść większe powodzenie, a drugie - mniejsze - mówił doradca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta.