Początek kontrofensywy? Maliar: Pewne działania kontrofensywne już trwają

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 420 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin nie przyjedzie do Turcji, by wziąć udział w inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego, zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom - z jej uczestnikami połączy się za pomocą wideołącza.

- Nie będzie dnia, w którym Siły Zbrojne powiedzą: Jutro rozpoczynamy kontrofensywę - powiedziała Maliar w rozmowie z ukraińskimi mediami.

Reklama

Sprecyzowała, że plany Sił Zbrojnych są informacjami niejawnymi, o których ani rząd, ani armia nie będą się wypowiadać publicznie.



Jednocześnie Maliar podkreśliła, że pewne działania kontrofensywne już mają miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o strategiczny cel Sił Zbrojnych i rządu, jakim jest wyzwolenie wszystkich terytoriów zajętych przez Rosję.

- Oczywiste jest, że właśnie do tego dążymy, do powstrzymania działań ofensywnych wroga. W tym celu opracowany został kompleks różnych działań i środków, które Siły Zbrojne Ukrainy obecnie realizują. Przede wszystkim chodzi o przygotowanie kadr do działań – zarówno defensywnych, jak i ofensywnych. W sumie można to określić jako działania kontrofensywne – dodała Maliar.