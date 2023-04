Zachód przygotowuje się na użycie przez Putina "wszelkich narzędzi, jakie mu pozostały" na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 420 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin nie przyjedzie do Turcji, by wziąć udział w inauguracji pierwszego w Turcji reaktora jądrowego, zbudowanego przez rosyjską firmę energetyczną Rosatom - z jej uczestnikami połączy się za pomocą wideołącza.

Brytyjscy urzędnicy na szczycie ministrów spraw zagranicznych G7 w Japonii powiedzieli, że spodziewają się odwetu Rosji i "muszą być przygotowani" na ekstremalną taktykę, gdy rosyjskie wojska będą bronić się przed ukraińską kontrofensywą.

Reklama

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział w zeszłym miesiącu, że Moskwa jest gotowa na uderzenie Ukraińców, ostrzegając, że jego kraj użyje "absolutnie każdej broni", jeśli Kijów spróbuje odzyskać Krym, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku.

Rosyjskie zapowiedzi dotyczące możliwości użycia broni jądrowej spotkały zostały skrytykowane przez ministrów państw G7. We wspólnym oświadczeniu przekazali, że jest to nie do przyjęcia. Skrytykowano również plan Putina dotyczący rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi.