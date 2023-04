Rosja używa tajnej broni przeciwko systemom Starlink na Ukrainie

Niektórzy członkowie "Klubu Gniewnych Patriotów" opowiadają się za rewolucją w Rosji, do której miałoby dojść, gdyby Kreml zamroził działania wojenne na Ukrainie lub zmierzał do rozmów pokojowych z Ukrainą i Zachodem - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).