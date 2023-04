Ławrow: Rosja zainteresowana zakończeniem konfliktu na Ukrainie jak najszybciej

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 418 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, zapowiedział odejście z urzędu po wygranej przez Ukrainę wojnie.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przebywa z oficjalną wizytą w Brazylii.

Rosja znalazła sojusznika za oceanem, w osobie prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, który podczas niedawnej wizyty w Chinach zaapelował do Ukrainy o pogodzeniem się z utratą Krymu, a do Ameryki, by nie podburzała zwolenników rosyjsko-ukraińskiej wojny.



Podczas pobytu w Brazylii szef MSZ Rosji podziękował swoim brazylijskim kolegom za „doskonałe zrozumienie” sytuacji na Ukrainie i powiedział, że Rosja jest wdzięczna za „chęć udziału” Brazylii w poszukiwaniu możliwych rozwiązań.