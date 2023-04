Jak czytamy w analizie think tanku pododdziały wojsk powietrzno-desantowych są "aktywnie zaangażowane (w walki) na kluczowych odcinkach frontu w obwodzie ługańskim i w pobliżu Bachmutu", a w ostatnim czasie otrzymały po raz pierwszy ciężkie miotacze ognia TOS-1A.

ISW ocenia też, że powrót Teplinskiego jest zapowiedzią bliższej współpracy rosyjskiego resortu obrony z najemnikami z Grupy Wagnera w walkach o Bachmut, pomimo napięć między twórcą Grupy Wagnera, Jewgienijem Prigożynem a kierownictwem rosyjskiego resortu obrony. Think tank przypomina przy tym, że Prigożyn publicznie wsparł Teplinskiego po tym, jak ten w styczniu został odwołany ze stanowiska.

Think tank przypomina, że rosyjski resort obrony i Prigożyn 11 kwietnia publicznie ogłosili, iż rosyjskie wojska powietrzno-desantowe są zaangażowane w walki o Bachmut i chronią skrzydła nacierających oddziałów Grupy Wagnera. Według ISW w rejonie Bachmutu operują pododdziały 106. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Z kolei rosyjscy blogerzy wojskowi piszą, że najemnicy z Grupy Wagnera walczący w rejonie Bachmutu używają czołgów T-90, co ma być dowodem na to, że resort obrony Rosji przekazał Grupie Wagnera więcej nowoczesnego uzbrojenia, by ułatwić im zdobycie miasta.

"Przywrócenie na stanowisko Teplinskiego jest więc prawdopodobnie próbą rosyjskiego resortu obrony lepszego przystosowania się do współpracy z Grupą Wagnera, aby wykonać cel, jakim jest zajęcie Bachmutu" - czytamy w analizie.



ISW przypomina przy tym, że jednostki rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych poniosły ciężkie straty w pierwszych miesiącach wojny, które szacuje się nawet na 40-50 proc. ich stanu osobowego, co - według think tanku - uniemożliwi przywrócenie im pozycji elitarnych jednostek wojskowych, ze względu na niewystarczający poziom wyszkolenia żołnierzy, którzy uzupełnili ich stany osobowe.