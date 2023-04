Miedwiediew na Twitterze pisze o "zniknięciu Ukrainy". Musk nie zamierza reagować

Dodaje, że Rosja nie potrzebuje Ukrainy, tylko "Wielkiej Wspaniałej Rosji". Uważa także, że Ukrainy nie potrzebują sami obywatele kraju, którzy tak licznie wyjechali za granicę po rozpoczęciu wojny.

"Nikt na tej planecie nie potrzebuje takiej Ukrainy. Dlatego właśnie zniknie" - kończy Miedwiediew.

Po publikacji wpisu o komentarz poproszono Elona Muska, właściciela Twittera. Zapytano go, czy tego rodzaju wypowiedzi nie są nawoływaniem do ludobójstwa i czemu pozwolono przywódcom Rosji wrócić do serwisu.

"Podobno Putin nazwał mnie zbrodniarzem wojennym za pomoc Ukrainie, więc nie jest raczej moim najlepszym przyjacielem. Wszystkie wiadomości są w pewnym stopniu propagandą. Niech ludzie sami decydują" - odpisał Musk.