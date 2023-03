Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 372 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zima, która była bardzo trudna dla Ukrainy, minęła.

W czwartkowe popołudnie szef Departamentu Stanu podał szczegóły krótkiej rozmowy Siergiejem Ławrowem na marginesie spotkania ministerialnego G20 w Indiach.

Blinken stwierdził, że zaapelował do Moskwy o powrót do realizacji umowy START, poruszył kwestię oskarżonego o szpiegostwo Amerykanina Paula Whelana, a także wezwał Rosję do przerwania inwazji na Ukrainę i rozpoczęcia dialogu dyplomatycznego.

Zacharowa oskarżyła sekretarza stanu o stosowanie nieprofesjonalnych metod, których celem jest wypełnienie luki w amerykańskiej dyplomacji.

- Dbają o wizerunek, PR i autopromocję. Doskonale zdają sobie sprawę, że Amerykanie pytają, co zrobiła administracja Bidena w dziedzinie stosunków dwustronnych i jakie problemy stworzyła - mówiła Zacharowa. Dodała, że w związku z tymi pytaniami Blinken musi coś zaprezentować ludziom, a on "nie ma nic do zaprezentowania, z wyjątkiem złapania Ławrowa na korytarzach".

- Chcą wrócić do dyplomacji? Niech wracają. Jeśli zajmują się autopromocją i tak tanim PR, to możliwe, że wynik będzie jednak odpowiedni - dodała przedstawicielka MSZ.

Wcześniej Zacharowa poinformowała, że ​​sam Blinken prosił o kontakt z Ławrowem, ale do negocjacji nie doszło. Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji odpowiadał "na wszystkie wezwania" sekretarza stanu w swoim zwykłym trybie - podkreśliła rzeczniczka.