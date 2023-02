Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponawia apel o nowoczesne samoloty bojowe dla Ukrainy.

- Niestety w naszych szeregach są straty – powiedział Putin na początku spotkania z FSB. - Kierownictwo FSB musi zrobić wszystko, aby zapewnić dodatkowe wsparcie rodzinom naszych poległych towarzyszy.

Putin powiedział, że rok 2022 był rokiem szczególnym dla całego kraju i dla służby bezpieczeństwa.

- Jednostki FSB były bezpośrednio zaangażowane w wojskową operację specjalną (tak eufemistycznie Rosja nazywa swoją napaść na Ukrainę - red.), rozwiązywały tu złożone, niestandardowe zadania operacyjne, obejmując granicę państwową, aktywnie walcząc z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, korupcją i ekstremizmem - mówił Putin.

Rosyjski prezydent podziękował "towarzyszom" z FSB za ich działania na froncie, na terenach wyzwolonych, w strefie frontowej i za liniami wroga'.

W swoim wystąpieniu do funkcjonariuszy FSB Putin zaapelował do Rosjan, by "wystrzegali się zdrajców" wśród nich.



Stwierdził, że konieczne jest zidentyfikowanie i powstrzymanie nielegalnej działalności tych, którzy próbują podzielić i osłabić rosyjskie społeczeństwo; używają jako broni separatyzmu, nacjonalizmu, neonazizmu i ksenofobii

- Rosja zawsze doświadczała takiej aktywności. A teraz próby są oczywiście najbardziej aktywne. Próby uaktywnienia tych wszystkich szumowin na naszej ziemi - mówił Putin.