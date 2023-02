Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 369 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji ostrzega, że "upadłe imperium grzebie pod swoimi ruinami połowę świata".

Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Oczywiście cały czas jestem w kontakcie z naszymi dowódcami. Szczególną uwagę zwraca się na sytuację na wschodzie - oczywiście, w obwodzie donieckim - powiedział.

- Kierunek bachmucki - sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Wróg nieustannie niszczy wszystko, co może być wykorzystane do ochrony naszych pozycji, do fortyfikacji i obrony - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że ukraińscy żołnierze broniący się w rejonie Bachmutu "to prawdziwi bohaterowie".

- Dziękuję wszystkim, którzy bohatersko podtrzymują ten kierunek i inne kierunki w Donbasie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają naszym żołnierzom i robią wszystko, aby nasi obrońcy mieli jak najwięcej broni, broni dalekiego zasięgu, potężnej broni - dodał.

W niedzielę - nie podając powodu - Wołodymyr Zełenski odwołał ze stanowiska dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych generała Eduarda Moskalowa. Moskalow dowodził siłami walczącymi w Donbasie na wschodzie Ukrainy, stanowisko dowódcy ukraińskich Połączonych Sił Zbrojnych zajmował od marca 2022 r.