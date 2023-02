Ju-ae, mająca ok. 10 lat córka przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Una, w ostatnich tygodniach kilka razy pojawiła się publicznie w towarzystwie ojca, co wzbudziło spekulacje, że może być ona przygotowywana do roli kolejnego przywódcy kraju. Jednak Kwon Young-se, południowokoreański minister ds. zjednoczenia uważa, że jest za wcześnie, by stwierdzić czy Ju-ae zostanie następczynią Kima.