Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Dziennik "The Guardian" opublikował analizę, w której Dan Sabbagh, dziennikarz ds. obrony i bezpieczeństwa przedstawił pięć możliwych scenariuszy dalszego przebiegu wojny na Ukrainie.

Reklama

Sukces rosyjskiej ofensywy

Rosja dokonuje przełomu na wschodzie albo bardzo szybko, zanim Ukraina w ciągu kilku tygodni wyposaży się w zachodnią broń, albo po niepowodzeniu ukraińskiej kontrofensywy. Kluczową przewagą najeźdźcy jest liczba dostępnych wojsk - około 300 tysięcy, z których prawie wszystkie są już zaangażowane na Ukrainie.

Niektórzy ukraińscy eksperci obawiają się ruchu okrężnego w celu otoczenia Donbasu i wschodu od Sumy na północy i Wełyki Nowosiłki na południu, co pozwoliłoby Rosji na zajęcie większości z czterech ukraińskich obwodów, o których jednostronnie twierdzi, że zostały zaanektowane. W tym momencie Rosja mogłaby wezwać do zawieszenia broni, aby zachować to, co ma, i prowadzić kampanię defensywną, aby skonsolidować swoje nadszarpnięte wojsko.

Czytaj więcej Polityka Polskie leopardy dotarły na Ukrainę. Zapowiedziano wysłanie PT-91 Twardy Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska wkrótce przekaże Ukrainie pozostałe obiecane czołgi Leopard oraz że na Ukrainę przyjedzie 60 czołgów PT-91 Twardy.

Reklama

Trudno wyobrazić sobie, by Rosja uderzyła bardzo daleko na zachód, zważywszy na powolne postępy wokół Bachmutu i katastrofalną próbę zdobycia Wuhłedaru. Obecnie zachodni wywiad szacuje, że Rosja ponosi około 1000 ofiar dziennie. Pozostają spekulacje, że Kreml będzie dążył do świeżej mobilizacji, a kolejnym zmartwieniem jest to, że Pekin może zacząć potajemnie zaopatrywać Rosję.

Ukraina dokonuje przełamania

Ukraina gromadzi siły składające się z ponad 100 zachodnich czołgów Leopard 1 i 2 oraz innych, a także podobnej liczby pojazdów opancerzonych, które ma nadzieję wykorzystać, gdy tylko ustąpią trudne warunki pozimowe, do przełamania linii obronnych Rosji.

Oczywistą strategią jest próba przerwania korytarza drogowego i kolejowego łączącego Rosję z okupowanym Krymem, a więc odcięcie półwyspu od jego zaplecza, poprzez atak na Melitopol lub Berdiańsk. W połączeniu z kolejnym atakiem na naprawiony most Kerczeński prowadzący na ląd rosyjski, Krym byłby coraz bardziej izolowany i bezbronny.

Można mieć nadzieję, że taki pokaz siły militarnej zmusi Rosję do negocjacji, ale bojowe przemówienie Władimira Putina w tym tygodniu nie wskazuje na przywódcę skłonnego do szybkiego kompromisu. W rzeczywistości, jeśli Ukraina ma zmusić Rosję do opuszczenia wszystkich okupowanych przez nią terytoriów, to prawdopodobnie potrzeba jeszcze kilku ofensyw, co najmniej wielu miesięcy, oraz radykalnej zmiany w myśleniu Kremla.

Niepokojące jest to, że nawet to jest zbyt optymistyczne, chociaż jest to strategia, którą zachodni przywódcy wydają się przekazywać swoim społeczeństwom. - Istnieje tu prawdziwy problem polegający na tym, że możemy być nadmiernie zachęceni wczesnymi sukcesami Ukrainy w kontratakach w zeszłym roku - powiedział James Nixey, ekspert ds. Rosji w thinktanku Chatham House.

Reklama

Impas

Oczekiwana wiosenna kontrofensywa Ukrainy prowadzi do niewielkich lub braku jakichkolwiek postępów wiosną i latem, częściowo dlatego, że Zachód nie dostarczył jej wystarczającej ilości broni. W rezultacie mamy do czynienia z długotrwałą walką, której intensywność stopniowo maleje, gdy Rosjanom zaczyna brakować amunicji, a dostawy na Ukrainę maleją.

Wówczas wzrosłaby presja na Kijów, by podjąć negocjacje - niekoniecznie ze strony Zachodu, ale być może pod przewodnictwem Chin. Jednak mało prawdopodobne jest, by Ukraina oddała jakiekolwiek terytorium, biorąc pod uwagę powszechne poparcie dla oporu wobec rosyjskiej inwazji.

Bardziej prawdopodobnym punktem końcowym nie jest wynegocjowany pokój, ale raczej konflikt, który konsoliduje się wokół linii kontroli. - Skończy się na czymś pomiędzy zamrożonym konfliktem a wieczną wojną, w której żadna ze stron nie ma sił ani gospodarki, by wygrać - powiedział Nixey.

Byłoby to podobne do sytuacji po początkowym wkroczeniu Rosjan na Ukrainę w 2014 roku - ale tym razem Zachód musiałby się mierzyć z wrogim rządem w Moskwie. Ukraina tymczasem potrzebowałaby lat wsparcia Zachodu, aby zapewnić stabilność swojej wschodniej granicy.

Wyczerpanie Zachodu

Rosja ma nadzieję, że uda jej się uwikłać Zachód w długą wojnę zastępczą, która wyczerpie kraje najpierw militarnie, a potem politycznie. Byłoby to odzwierciedleniem tego, co stało się w Afganistanie, gdy po 20 latach USA wycofały się, oddając go z powrotem w ręce talibów.

Reklama

Jak na razie kraje zachodnie wykazują silną jedność w chęci pomocy Ukrainie w wyparciu Rosji, ale jeśli Joe Biden zostanie pokonany w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku może to postawić poważne pytania dla działań wojennych Ukrainy. USA przekazały Ukrainie 44 mld euro wsparcia wojskowego, a Europa 18,7 mld euro.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak propaganda przygotowywała Rosjan do inwazji na Ukrainę Kontrolowani przez Moskwę propagandyści w tysiącach artykułów wmawiali obywatelom kraju, że "Rosja chce pokoju", a "Ukraina jest agresorem". Prowadzone w ostatnich latach działania machiny Kremla szczegółowo przeanalizowano.

- To było niezaprzeczalnie odważne ze strony Bidena, 80-latka, aby odwiedzić Kijów, ale nie jestem też przekonany, że widzi on Ukrainę jako kwestię decydującą o wyniku wyborów - powiedział Nixey.

Zmiana władzy

Wojny często nie kończą się przewidywalnie, a brak oczekiwanych zwycięstw często prowadzi do nagłej zmiany rządu. Ukraina wydaje się bardzo zależna od Wołodymyra Zelenskiego w zakresie dyplomacji publicznej, ale nie kieruje on szczegółowo jej strategią wojskową, a chęć walki w tym kraju jest bardzo głęboka.

- Putin jest prawdopodobnie w najbardziej ryzykownej pozycji, w jakiej kiedykolwiek był, ale jego pozycja na Kremlu i w kraju pozostaje silna. Nawet jeśli Putin zostałby niespodziewanie obalony, nie jest oczywiste, że jakikolwiek następca będzie chciał wycofać się z Ukrainy - uważa Nixey.

Reklama

Im dłużej jednak wojna na Ukrainie będzie się toczyć bez rozstrzygnięcia, tym bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do czegoś nieoczekiwanego - po obu stronach.