Formuła, w jakiej realizowany będzie projekt odbudowy, na pewno zostanie przeprowadzona w ramach zamówień publicznych ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe, w ramach różnych projektów poszczególnych krajów i przetargów ogłaszanych bezpośrednio przez władze ukraińskie. Dla polskich firm, które zgłosiły się na wezwanie rządu polskiego do udziału w przygotowaniach do wsparcia wschodniego sąsiada, to oznacza konieczność przyswojenia specyfiki ukraińskiego systemu prawnego oraz dostosowanie się do regulacji, które przygotowywane są w Polsce, a będą dedykowane współpracy z Ukrainą.