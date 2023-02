Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Komunikaty są ledwo widoczne, ale wszechobecne w całej Moskwie – nabazgrane na drogowskazach, jako graffiti na ścianach lub w formie naklejek na rurach kanalizacyjnych.

"Pisać. Mówić. Nie milczcie o wojnie!” to prośba jednego z mieszkańców Moskwy, który wyrył te słowa na drewnianej ławce częściowo w centrum stolicy.

Kreml nazywa swoją interwencję na Ukrainie – rozpoczętą 24 lutego – „specjalną operacją wojskową”, a inne nazwy tej napaści, uznawane przez władze za "nieodpowiednie", spotykają się z surowymi konsekwencjami.



Najdrobniejsze akty oporu mogą mieć poważne skutki, jak dla artystki Aleksandry Skoczilenko. 32-latka została zatrzymana w kwietniu ubiegłego roku i grozi jej do 10 lat więzienia za zamianę etykiet w supermarkecie w Sankt Petersburgu na nalepki protestujące przeciwko inwazji.

Groźba takich reperkusji zmusiła niektórych cichych protestujących do działań abstrakcyjnych. Zielone wstążki, przywiązane do drzew, potów i lamp ulicznych, to także tajemnicze przesłania pokoju. Zieleń to mieszanka niebieskiego i zielonego - barw ukraińskiej flagi.