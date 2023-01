Opuszczając wydarzenie w Białym Domu, Biden powiedział: "Ukraina otrzyma wszelką pomoc, jakiej potrzebuje", gdy korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski zapytał, czy popiera cel Polski, jakim jest wysłanie czołgów Leopard na Ukrainę.

W ostatnich dniach niemieccy urzędnicy wskazali, że nie wyślą swoich czołgów Leopard na Ukrainę - ani nie pozwolą na to żadnemu innemu krajowi posiadającemu w swoich zasobach czołgi niemieckiej produkcji - chyba że USA zgodzą się również na wysłanie swoich czołgów M1 Abrams do Kijowa. Pentagon od miesięcy powtarza, że nie ma zamiaru tego robić ze względu na koszty logistyczne ich utrzymania.

W czwartek urzędnik administracji Biden powiedział CNN, że Niemcy domagają się czołgów za czołgi i nie kwapią się do rozważenia innych ofert, które USA złożyły, by skłonić Berlin do wysłania Leopardów.

W piątek ministrowie obrony USA i Niemiec zaprzeczyli jednak, by istniał jakikolwiek związek między potencjalnym wysłaniem przez USA czołgów M1 Abrams a wysłaniem lub umożliwieniem przez Niemcy przekazania Ukrainie czołgów Leopard.