Na początku wojny Polska przekazała Ukrainie ponad 240 zmodernizowanych czołgów typu radzieckiego. Teraz rozważa prośbę Ukrainy, która zwróciła się o przekazanie wyprodukowanych w Niemczech czołgów Leopard.

- Warszawa naprawdę rozważa oddanie czegokolwiek, by pomóc Ukrainie – powiedział czeski urzędnik zaangażowany w pomoc w dostarczaniu zachodniej broni na Ukrainę, który potwierdził tę prośbę.

Leopardy są znacznie ciężej opancerzone i lepiej chronione przed pociskami przeciwpancernymi niż pojazdy oferowane dotychczas przez Francję, Niemcy i Stany Zjednoczone.

- Polska ma ponad 240 czołgów Leopard, co wystarczy dla dwóch brygad, i planuje ostatecznie przekazać je wszystkie – powiedział Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, warszawskiego think tanku.

- Tempo, w jakim mogłaby je przekazać Ukrainie, zależy od tego, jak szybko Polska otrzyma zastępcze czołgi, które zamówiła u producentów w Korei Południowej i USA – powiedział.

Oddanie przez Polskę Leopardów musiałby zatwierdzić Berlin..

- Nie chodzi o to, czy, ale kiedy - powiedział Dębski, dodając, że niechęć Zachodu do dostarczania czołgów w końcu maleje po miesiącach dyplomatycznych zabiegów. - To jest dokładnie to, o co Polska walczy od wielu miesięcy.