Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 313 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. W czasie nocnego ataku Rosjan na Kijów uszkodzony został jeden z budynków mieszkalnych. Ranny został 19-letni mieszkaniec stolicy Ukrainy.

Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej (StratCom) informuje, że dzięki skutecznemu atakowi zginęło około 400 zmobilizowanych Rosjan, a około 300 kolejnych zostało rannych.

Przekazano, że w budynku miejscowej szkoły zawodowej stacjonowali rosyjscy żołnierze.

"W wyniku "nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami grzewczymi", zaniedbania środków bezpieczeństwa, palenia w nieznanym miejscu, Mikołaj zapakował do worków około 400 zwłok świń. Około 300 kolejnych otrzymało obrażenia o różnym stopniu. Co ciekawe, wszystko to działo się w Sylwestra" - opublikowano w serwisie Telegram.

StratCom opublikował również film z miejsca zdarzenia. Wynika z niego, że budynek, w którym znajdowali się zmobilizowani Rosjanie, jest całkowicie zniszczone.

Ciężkie straty w Makiejewce zostały faktycznie potwierdzone przez rosyjskich propagandystów.

Gospodarz kanału telewizyjnego "Rosja 1" Władimir Sołowjow przypomniał na swoim kanale w serwisie Telegram, że rozpowszechnianie informacji o stratach wojskowych jest w rosyjskim prawie zagrożone karą do 15 lat więzienia. Propagandysta Andriej Miedwiediew oburzał się na zaniedbania okupantów, które doprowadziły do ciężkich strat osobowych.