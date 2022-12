Analitycy amerykańskiego think tanku twierdzą, że Putin wykorzystuje rozmowy o negocjacjach z Ukrainą jako środek do odseparowania Ukrainy od jej zachodnich zwolenników, przedstawiając Kijów jako niechętny do kompromisu, a nawet do podjęcia rozmów.

Próbuje wykorzystać każde okno negocjacji i zawieszenia broni oraz dać wojskom rosyjskim czas na wznowienie i kontynuowanie działań, pozbawiając tym samym Ukrainę inicjatywy.

Jednak zdaniem ekspertów szybkie porozumienie o zawieszeniu broni, które pozwoliłoby rosyjskim wojskom na odpoczynek i dozbrojenie się tej zimy, jest bardzo mało prawdopodobne.

Wynegocjowanie trwałego zawieszenia broni na całym polu działań będzie wymagało czasu - stwierdził ISW. Rosja i Ukraina są niezwykle daleko od siebie w kwestii warunków ewentualnego porozumienia.

Pozycjonowanie Putina w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej nadal oscyluje pomiędzy wsparciem dla rosyjskiego Ministerstwa Obrony a nacjonalistycznym i pro-militarnym środowiskiem blogowym.

Analitycy wojskowi twierdzą, że Putin prawdopodobnie próbuje utrzymać pozycję, którą starał się utrzymać przez cały okres swoich rządów, gdzie rzekomo jest świadomy wszystkich problemów Rosji, ale nie jest za nie bezpośrednio odpowiedzialny.