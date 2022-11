Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 261 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden podczas planowanego w czasie szczytu G20 spotkania z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem szczegółowo omówi sytuację dotyczącą rosyjskiej inwazji na Ukrainę

- Myślałem, że Rosjanie będą stawiali większy opór pod Chersoniem, najwyraźniej się pomyliłem - powiedział w czwartek wieczorem prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Co ważniejsze wyciągnął z tego poważny wniosek: - Musimy zrozumieć, że teraz sami musimy dbać o swoją przyszłość, dbać o nią, sami o siebie musimy dbać - w militarnym znaczeniu.

Te słowa, zacytowane przez jedną z serbskich telewizji, wychwyciły z zaniepokojeniem propagandowe media rosyjskie.

Zabrzmiało to bowiem tak, jakby bitwa o Chersoń miała nie tylko znaczenie dla losów wojny wytoczonej Rosji Ukrainie, o czym wspominał kilka dni wcześniej sam Vučić porównując do kluczowej dla II wojny światowej bitwy o Stalingrad, ale i miała zadecydować o przyszłości sojuszu serbsko-rosyjskiego.

A wyglądał on ostatnio bardzo dobrze. Serbia nie bacząc na to, że stara się o członkostwo w Unii Europejskiej, zawarła we wrześniu ważne porozumienie z Rosją dotyczące „konsultacji polityki zagranicznej”.

Tradycyjnie próbowała balansować między UE i Rosją, nie nakładała sankcji, ale porozumienie o konsultacjach, zawarte z krajem, który prowadzi imperialną wojnę i dopuszcza się zbrodni wojennych, przekroczyło jednak wszelkie granice.

Zachód zareagował bardzo ostro. Niemcy powiedziały wprost: - Serbia musi się zdecydować, albo chce dołączyć do Unii Europejskiej, albo tworzyć partnerstwo z Rosją.

I ta decyzja powinna zapaść szybko. Dotyczy to też przyłączenia się Serbii do sankcji wobec Moskwy za wojnę.

Władze Serbii głoszą, że ich strategicznym celem jest, by ich kraj przystąpił do UE. Jak mówił mi przed rokiem minister spraw zagranicznych Nikola Selaković, „jesteśmy wyjątkowo zainteresowani tym wielkim historycznym projektem europejskim”. „Jesteśmy częścią Europy. Zasługujemy, by być w UE tak samo jak Bułgaria czy Grecja” - dodawał.

Jednocześnie Belgrad jest niechętny drugiej wielkiej instytucji Zachodu - NATO, co w czasie wojny nabiera dodatkowego znaczenia. Selaković tak to tłumaczył „Rzeczpospolitej” w 2021 roku: „Od innych krajów regionu różnią nas doświadczenia. 22 lata temu byliśmy zaatakowani przez NATO. Rany są świeże, wspomnienia jeszcze żywe, w krótkiej perspektywie to się nie zmieni”.

Serbia jako jedyny kraj Bałkanów oficjalnie chce pozostać neutralna militarnie. Ale decyzja o konsultowanie polityki zagranicznej z prowadzącą wojnę i wrogą Zachodowi Rosją stawiała to pod znakiem zapytania. Teraz prezydent Vučić przyznał, że widząc pod Chersoniem słabość Rosji, nie chce mieć z nią w sprawie bezpieczeństwa nic wspólnego. Zasugerował, że przyjaźń z Moskwą i tak była dla Belgradu bardzo kosztowna, a teraz jeszcze się okazało, że Rosja jest skazana na porażkę i nie pomoże Serbom „zachować neutralności militarnej”.