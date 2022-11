Telewizja CNN jako pierwsza informowała we wrześniu, że SpaceX, firma Muska, wysłała we wrześniu list do Pentagonu, twierdząc w nim, że finansowanie Starlinków na Ukrainie pochłonęło już prawie 100 milionów. W liście zażądano, aby Departament Obrony przejął część finansowania usługi - koszty oszacowano na dziesiątki milionów dolarów miesięcznie.

Kilka dni po tych doniesieniach Musk zmienił zdanie, przekazując na Twitterze, że SpaceX wycofał prośbę. Teraz stacja podała, że mimo tych zapowiedzi negocjacje między SpaceX a Departamentem Obrony trwają.

2500 dolarów płaci wg CNN ukraińskie wojsko za miesiąc użytkowania każdego terminalu Starlink

- Negocjacje są w toku. Wszyscy w naszym budynku wiedzą, że im zapłacimy - powiedział CNN wysoki rangą urzędnik Pentagonu, dodając, że Departament Obrony chce mieć deklarację Muska na piśmie, ponieważ „martwi się, że zmieni zdanie”.

Awaria Starlinków miała miejsce na Ukrainie 24 października. Przez „osobę poinformowaną o sytuacji” sytuacja została opisana jako „ogromny problem” dla ukraińskiego wojska. Według źródła CNN ​​terminale zostały wyłączone z powodu braku funduszy. Awaria dotyczy 1300 terminali, wykorzystywanych do działań bojowych.

SpaceX pobierało od ukraińskiego wojska 2500 dolarów miesięcznie za utrzymanie połączenia każdej z 1300 jednostek, podnosząc do września całkowity koszt do prawie 20 milionów dolarów - dodało źródło, według którego Ukraińców „w końcu nie będzie już stać na płacenie”.

Strona ukraińska, wiedząc o problemie, zwróciła się z prośbą o pomoc w finansowaniu Starlinków do Brytyjczyków. Według CNN dokonano też wymiany terminali, używanych przez armię, by ta całkowicie nie straciła łączności.

- Wspieramy szereg terminali, które mają bezpośrednią użyteczność taktyczną dla ukraińskiego wojska w odpieraniu rosyjskiej inwazji – powiedział CNN brytyjski urzędnik. Z kolei wysoki rangą ukraiński urzędnik potwierdził awarię, nazywając jednostki Starlink „bardzo ważnymi” dla ukraińskiej obrony.



We wrześniowym liście SpaceX do Pentagonu napisano, że na Ukrainie jest prawie 20 tys. terminali Starlink. Firma Muska przyznała wówczas,że większość została zakupiona przez instytucje zewnętrzne, w tym rządy USA, Polski i Wielkiej Brytanii. Nie jest jasne, z ilu terminali korzysta wojsko, a ile ma przeznaczenie cywilne. Jednak 1300 jednostek, które niedawno wyłączono, stanowi „znaczną część” wojskowych zasobów. W lipcu Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, który napisał list do Muska, stwierdził, że armia korzysta z 4 tys. terminali.