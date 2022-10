“Sukces ma wielu ojców, porażka zawsze jest sierotą” - to powiedzenie pasuje jak ulał do obecnej sytuacji w koalicji rządzącej. Chodzi oczywiście o projekt, który jeszcze wczoraj był potrzebny do stabilizacji sytuacji w zarządach pięciu spółek skarbu państwa, a dziś okazało się, że nie będzie procedowany.