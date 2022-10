Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 245 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przekonuje, że im szybciej Ukraina zwycięży, tym mniej zła wyrządzi Rosja m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie współpracuje z Iranem.

Sky News podkreśla jednocześnie, że członkowie załogi lotniskowca podkreślają, iż ich misja nie polega na walce lecz na przeciwdziałaniu eskalacji i odstraszaniu.



Reklama

W ostatnich dniach - jak podaje brytyjska telewizja - myśliwce F-18 startujące z pokładu lotniskowca latały nad Litwę i Polskę, współpracując tam z samolotami z innych państw sojuszniczych, a także z okrętami i wojskami lądowymi państw NATO (na pokładzie lotniskowca znajduje się ponad 70 myśliwców, śmigłowców i innych samolotów).



Dowódca grupy uderzeniowej lotniskowca, admirał Dennis Velez podkreślił, że przesłanie jego ludzi dla Rosjan brzmi: "jesteśmy gotowi na każdą misję".



- Chcemy pokoju - każdy go chce - podkreślił adm. Velez.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Rosyjski opozycjonista: Putin liczy, że Zachód się podda. Może użyć broni atomowej Jestem przekonany, że Władimir Putin jest gotów użyć broni atomowej i planuje to zrobić. Przecież szczerze powiedział, że nie zależy mu na świecie, w którym nie będzie Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” Leonid Gozman, rosyjski opozycjonista i były doradca prezydenta Borysa Jelcyna.

- Chcemy, by wojna (na Ukrainie) się skończyła i żeby stabilność wróciła do regionu, żebyśmy mieli pokojową i stabilną Europę - ale, jeśli chodzi o nas, jesteśmy gotowi - dodał.



Admirał Velez mówił też, że marynarze grupy bojowej lotniskowca widzieli obserwujące ich rosyjskie okręty i samoloty.

Bez wątpienia piloci marynarki wojennej USA są najlepsi na świecie Por. Cordan Mackenzie, pilot myśliwca F-18

Porucznik Cordan Mackenzie, jedna z pilotów myśliwców F-18, którzy wchodzą w skład załogi lotniskowca podkreśla, że w sytuacji, w której żołnierze USA wiedzą, iż na graniczącej z członkami NATO Ukrainie trwa wojna - ćwiczenia w Europie nie są już kolejnymi, rutynowymi ćwiczeniami czasu pokoju.



- To prawdziwa zmiana - podkreśla. Jak mówi "przytłaczająca" jest świadomość, że któregoś dnia może usłyszeć rozkaz, by odbyć lot w czasie którego będzie walczyć z Rosjanami.



Reklama

- Bez wątpienia piloci marynarki wojennej USA są najlepsi na świecie... Wszystko co robimy, to ćwiczymy i przygotowujemy się na walkę, która może nadejść. Sądzę, że gdy nadejdzie, my okażemy się lepsi - dodaje,