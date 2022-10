Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

W opublikowanym przez "Jerusalem Post" fragmencie rozmowy Jair Lapid przyznaje, że "Izrael jest coraz bardziej zaniepokojony 'niebezpieczną bliskością' między Rosją a Iranem w związku z dostawami irańskich dronów wykorzystywanych w atakach na Ukrainę".



W wyniku tego zaniepokojenia, mówił premier, rząd codziennie przeprowadza ocenę sytuacji "w celu zrewidowania swojego stanowiska w sprawie konfliktu".



- Część pracy, którą wykonujemy, ma związek z bardzo niebezpieczną bliskością, jaka powstaje między Rosją a Iranem - mówił Lapid. - To nie jest coś, co zamierzamy ignorować lub nic nie robić… więc musimy codziennie dokonywać ponownej oceny i reagować.

W poniedziałek podczas konferencji zorganizowanej przez dziennik "Haaretz", prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarzucił rządowi Izraela, że zawiązanie tak bliskiego sojuszu między Rosją i Iranem nie byłoby możliwe, gdyby nie jego decyzja o zachowaniu neutralności w tym konflikcie.



Również w poniedziałek odbyła się rozmowa telefoniczna między ministrami obrony Ukrainy i Izraela, Ołeksijem Reznikowem i Bennym Gantzem.

Politycy rozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa między oboma krajami oraz udzielaniu pomocy humanitarnej i medycznej Ukrainie.



Od początku inwazji Rosji na pełną skalę Ukraina wielokrotnie zwracała się do Izraela o pomoc wojskową, ale prośby te były do tej pory odrzucane. Jednak wraz z coraz większym przekonaniem, że Iran przyłączył się do wojny po stronie Rosji, decyzja Izraela o wstrzymaniu pomocy wojskowej jest się coraz częściej kwestionowana.