Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 234 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Świat widzi, że Ukraińcy w żadnym wypadku nie tracą człowieczeństwa. Wróg może uderzyć w nasze miasta, ale nigdy w godność - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski na okoliczność Dnia Obrońców Ukrainy, obchodzonego 14 października.

Są to drony o najdalszym zasięgu, sięga on 2 tys. km



W porównaniu do Shahed-135, te bezzałogowe statki powietrzne mają większe głowice.

Iran opracował „Arash-2” do atakowania izraelskich miast, w tym Tel Awiwu i Hajfy. Dron może uderzać w te same cele, co rakieta balistyczna Fateh.



Informacja o zamówieniu dronów przez Rosję nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez żadną ze stron.