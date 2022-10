Jak informuje rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti, pożar wybuchł w wyniku zapalenia się cysterny z paliwem.

Reklama

Z opublikowanych w internecie nagrań wynika, że zawalił się pas drogowy w pobliżu miejsca, gdzie doszło do pożaru.

Władze wstrzymały ruch samochodowy na moście. Nie kursują również pociągi. Składy zostały wycofane w stronę Kerczu.

Doradca mera Krymu Oleg Kryczkow napisał w serwisie Telegram, że na jednym z odcinków mostu zapaliła się cysterna z paliwem. "Jest zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach i skutkach. Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru" - przekazał.

Reklama

Most Krymski ma 19 kilometrów długości. Część drogowa została oddana do użytku w maju 2018 roku. A w grudniu 2019 roku przez jej część kolejową przejechały pierwsze pociągi.

Aneksja Krymu

Krym został nielegalnie anektowany przez Rosję w 2014 roku po pseudoreferendum przeprowadzonym po zajęciu Półwyspu przez rosyjską armię. Od tego czasu Rosja uważa Krym za część swojego terytorium.

Pod koniec lipca strona rosyjska poinformowała, że ukraińskie drony zaatakowały dowództwo Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu na okupowanym Krymie. W związku z atakiem uroczystości organizowane w związku z Dniem Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej w mieście zostały odwołane.

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: Krymski most piętą achillesową Putina Symbolizuje powrót Rosji do imperializmu, nie może w niego trafić ukraiński pocisk ani „dojść do pożaru”. Dla Władimira Putina jest tak samo święty jak moskiewski Kreml.

9 sierpnia, w okolicach Nowofedoriwki na Krymie, gdzie znajduje się rosyjskie lotnisko wojskowe Saki, doszło do serii eksplozji. Rosyjski resort obrony mówił o detonacji amunicji lotniczej, ale udostępnione później zdjęcia satelitarne wykazały, że na lotnisku doszło do zniszczenia co najmniej ośmiu bazujących na nim samolotów Floty Czarnomorskiej. Po wybuchach na lotnisku Saki z Krymu zaczęli masowo wyjeżdżać rosyjscy turyści.

Reklama

16 sierpnia doszło do serii eksplozji w bazie wojskowej w rejonie miasta Dżankoj na Krymie. W jednostce miało dojść do eksplozji w składzie amunicji w wyniku której uszkodzona została m.in. znajdująca się w pobliżu linia kolejowa, co zakłóciło ruch kolei na Krymie. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że eksplozja była wynikiem sabotażu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Atak na Krym. Elitarna ukraińska jednostka działała za liniami wroga We wtorek rano potężna eksplozja zniszczyła kolejny rosyjski magazyn broni na okupowanym Krymie. "New York Times" informuje, że to efekt działań elitarnej ukraińskiej jednostki wojskowej działającej za liniami wroga.

18 sierpnia kilka wybuchów wstrząsnęło obszarem w pobliżu rosyjskiego lotniska wojskowego Belbek na północ od Sewastopola na zaanektowanym przez Rosjan Krymie. Gubernator Sewastopola poinformował, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zestrzeliły ukraińskiego drona w pobliżu wojskowego lotniska pod Sewastopolem.

"New York Times" pisał w sierpni, że za eksplozjami na Krymie stoi elitarna ukraińska jednostka wojskowa działająca za liniami wroga.