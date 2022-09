Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 217 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W RB ONZ prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja nie powinna mieć prawa do posiadania broni atomowej.

„Mając na uwadze zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę, a także wychodzące na jaw kolejne zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy, radni Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wyrażają oburzenie tezami i sformułowaniami wygłoszonymi przez pana Rogera Watersa, a związanymi z inwazją rosyjską na Ukrainę" - brzmi tekst rezolucji krakowskich radnych.

Reklama

Radni zastrzegają, że tak samo będzie potraktowana każda osoba, wspierająca lub popierająca kremlowski reżim.



Za rezolucja zagłosowało 40 osób - wszyscy radni obecni na sesji Rady Miasta w środę.

Reklama

To kolejny gest krakowian odnoszący się do treści głoszonych przez byłego lidera słynnego zespołu Pink Floyd.

Wcześniej zdecydowano o odwołaniu jego koncertów, zaplanowanych na wiosnę 2023.

Powodem są wypowiedzi Watersa wskazujące, że popiera on rosyjska inwazję na Ukrainę. W liście do Ołeny Zełenskiej skrytykował dostarczanie Ukrainie broni, co jego zdaniem przedłuża konflikt, i doradził Kijowowi uznanie częściowej autonomii separatystycznych republik Donbasu.

W liście, który ostatnio napisał do Putina, Waters ocenia, że na zakończenie konfliktu wpłynęłoby potwierdzenie przez rosyjskiego prezydenta, że "Federacja Rosyjska nie ma innych interesów terytorialnych niż bezpieczeństwo rosyjskojęzycznej ludności Krymu, Doniecka i Ługańska".