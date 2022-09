Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 205 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o utrudnianie realizacji porozumienia ze Stambułu w zakresie dostaw rosyjskiego zboża i nawozów.

Izium, miasto w obwodzie charkowskim, zostało wyzwolone przed kilkoma dniami w ramach ukraińskiej ofensywy na froncie wschodnim.

Z informacji, przekazanych przez stronę ukraińską wynika, że część osób pochowanych w masowym grobie, to ofiary ostrzałów i nalotów na miasto.

"Masowe groby zostały odkryte w Izium, po wyzwoleniu od (Rosjan)", w największym złożono 440 ciał - napisało Ministerstwo Obrony Ukrainy na Twitterze.

Serhij Bołwinow, komendant policji z obwodu charkowskiego powiedział w rozmowie ze Sky News, że niektóre osoby, złożone w zbiorowych mogiłach "zginęły w wyniku artyleryjskiego ostrzału", a inne "w wyniku uderzeń z powietrza".

- Masowy grób został odkryty w Izium, w obwodzie charkowskim. Niezbędne działania proceduralne już się tam rozpoczęły. Będzie więcej informacji - jasnych, zweryfikowanych informacji - jutro. Jutro do Izium dotrą ukraińscy i międzynarodowi dziennikarze. Chcemy pokazać światu, co naprawdę się dzieje i do czego prowadzi rosyjska okupacja. Bucza, Mariupol, teraz, niestety, Izium... Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi być za to pociągnięta do odpowiedzialności. Świat musi pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za tę wojnę. Zrobimy wszystko, by tak się stało - oświadczył prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu.