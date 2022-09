Torosjan poinformował, że wymiana ognia na granicy, która "zaczęła się w wyniku zakrojonej na szeroką skalę prowokacji Azerbejdżanu" nadal trwa.

Reklama

- Wróg używa artylerii, moździerzy i dronów. Pociski spadają na cywilną infrastrukturę - mówił rzecznik resortu obrony Armenii na konferencji prasowej.



Według Torosjana na niektórych kierunkach siły zbrojne Azerbejdżanu podjęły natarcie.



- Siły Zbrojne Armenii udzielają proporcjonalnej odpowiedzi wrogowi i w pełni wypełniają przydzielone im zadania bojowe - podkreślił rzecznik.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Azerbejdżan zaatakował Armenię. Trwa ciężki ostrzał artyleryjski W poniedziałek późnym wieczorem Azerbejdżan przeprowadził ataki artyleryjskie, rakietowe i dronowe wzdłuż granicy z Armenią, w tym na miasta Jermuk, Goris, Sotk i inne.

Reklama

W poniedziałek późnym wieczorem Azerbejdżan przeprowadził ataki artyleryjskie, rakietowe i dronowe wzdłuż granicy z Armenią, w tym na miasta Jermuk, Goris, Sotk i inne. Według dziennikarzy Azerbejdżan zaatakował na uznanym na arenie międzynarodowej terytorium samej Armenii, poza spornym Górskim Karabachem.

Telefon do Putina i Blinkena

Premier Armenii, Nikoł Paszynian, miał odbyć telefoniczną rozmowę z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, w związku z sytuacją na granicy.



"Paszynian przekazał Putinowi szczegóły dotyczące prowokacyjnych, agresywnych działań Sił Zbrojnych Azerbejdżanu przeciwko suwerennemu terytorium Armenii, które rozpoczęły się o północy. Odnotował, że tym działaniom towarzyszy ostrzał artyleryjski i ostrzał z broni wielkokalibrowej" - głosi komunikat władz Armenii.



Paszynian miał też mówić o tym, że ważne jest, by na działania Azerbejdżanu zareagowała społeczność międzynarodowa. Paszynian i Putin mieli ustalić, że pozostaną w operacyjnym kontakcie.



Armenia i Rosja są członkami Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), sojuszu wojskowego łączącego niektóre byłe państwa ZSRR.

Z kolei bliskim sojusznikiem Azerbejdżanu jest Turcja.

Reklama

Paszynian rozmawiał też telefonicznie z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem, któremu przekazał, że Erywań postanowił zwrócić się o pomoc do Rosji, ODKB i Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją na granicy z Azerbejdżanem. Paszynian poinformował Blinkena, że Erywań zwrócił się z oficjalną prośbą do Federacji Rosyjskiej, by zastosować zapisy Traktatu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy, a także do ODKB i RB ONZ.



Blinken miał wyrazić "głębokie zaniepokojenie" i gotowość USA do czynienia wysiłków na rzecz ustabilizowania sytuacji.



Są ofiary?

Ministerstwo Obrony Armenii informuje, że w wyniku ostrzału prowadzonego przez Azerbejdżan na kilku odcinkach granicy między państwami, są zabici i ranni.

- Dane na ten temat są zbierane - poinformował Torosjan.



Armenia zaprzecza też oskarżeniom Azerbejdżanu, że to jej wojsko rozpoczęło ostrzał pogranicza między krajami.



- Ta informacja jest całkowicie nieprawdziwa - podkreślił rzecznik resortu obrony.