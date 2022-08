Ukraińcy nie mogą pozwolić, by Moskwa "szerzyła przygnębienie i strach" przed wydarzeniami 24 sierpnia, które oznaczają również sześć miesięcy od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę - powiedział Zełenski.

- Wszyscy musimy być świadomi, że w tym tygodniu Rosja może próbować zrobić coś szczególnie brzydkiego, coś szczególnie złośliwego - powiedział Zełenski.

W ostatnim tygodniu na okupowanym Krymie doszło do wielu ataków, które miały być przeprowadzone przez Ukraińców. Władze w Kijowie oficjalnie nie przyznały się do nalotów na cele znajdujące się na terenie okupowanego od 2014 roku półwyspu.

Dodatkowo, w Rosji córka ultranacjonalistycznego rosyjskiego ideologa, który opowiada się za wchłonięciem Ukrainy przez Rosję, zginęła w ataku bombowym pod Moskwą w sobotę wieczorem.

W ramach przygotowań do możliwego ataku, nocna godzina policyjna w drugim co do wielkości mieście Ukrainy, Charkowie, regularnie atakowanym przez Rosjan, zostanie przedłużona na cały dzień w środę - zapowiedział gubernator regionu Oleh Syniehubow.

Doradca prezydenta Mychajło Podolak oświadczył, że w najbliższych dniach możliwe są również ataki na Kijów. W stolicy kraju wprowadzono zakaz przeprowadzania imprez masowych

Najnowsze doniesienia z frontu

Sztab generalny Ukrainy poinformował w niedzielę rano, że w ciągu ostatnich 24 godzin siły rosyjskie przeprowadziły kilka prób ataków w Donbasie. Wschodni region przygraniczny kontrolowany częściowo przez pro-moskiewskich separatystów był w ostatnich miesiącach głównym celem działań Rosji.

Na południu siły rosyjskie przeprowadziły udany szturm na wieś Błahodatne na granicy obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Miasto Mikołajów zostało trafione wieloma pociskami S-300 w niedzielny poranek - przekazał gubernator regionu Witalij Kim.

Na północnym wschodzie, miasto Nikopol, które leży po drugiej stronie Dniepru od Zaporoża, największej w Europie elektrowni atomowej, było ostrzeliwane w ciągu nocy pięć razy - napisał gubernator regionu Walentyn Rezniczenko. Powiedział, że 25 pocisków artyleryjskich uderzyło w miasto, powodując pożar w zakładzie przemysłowym i odcinając zasilanie dla 3 tys. mieszkańców.

Walki w pobliżu kontrolowanej przez Rosję elektrowni oraz sobotnie uderzenie rakietowe w położone na południu Ukrainy miasto Wozniesieńsk, niedaleko drugiej co do wielkości elektrowni atomowej w kraju, ożywiły obawy przed awarią jądrową.

Atak na Wozniesieńsk był "kolejnym aktem rosyjskiego terroryzmu nuklearnego" - skomentował państwowy Energoatom.

Ponieważ Moskwa i Ukraina nadal wymieniają się oskarżeniami o ostrzał wokół kompleksu w Zaporożu, ONZ wzywa do utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wokół elektrowni.

Zełenski w swoim wystąpieniu odniósł się też pośrednio do niedawnej serii wybuchów na Krymie. - W tym roku można dosłownie poczuć Krym w powietrzu, że okupacja tam jest tylko tymczasowa i że Ukraina wraca - powiedział.