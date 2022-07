Ukraińskie lotnictwo zniszczyło wczoraj stanowisko dowodzenia i obserwacji, magazyn amunicji polowej oraz do dziesięciu rosyjskich wozów opancerzonych - poinformowała ukraińska armia w mediach społecznościowych. „Płoną tyły wroga, składy amunicji, tylne jednostki i stanowiska dowodzenia okupantów” - czytamy na Facebooku Sił Powietrznych Ukrainy.

„10 lipca samoloty uderzeniowe Sił Powietrznych – samoloty szturmowe Su-25 i bombowce Su-24m, pod osłoną myśliwców MiG-29 i Su-27, dokonały kolejnego ataku na rosyjskie siły okupacyjne. Zniszczono stanowisko dowodzenia i obserwacji, polowy skład amunicji, stanowisko dowodzenia wojsk, do dziesięciu opancerzonych wozów bojowych i pewną liczbę raszystów” – czytamy w komunikacie.

Nie poinformowano, w jakim miejscu dokonano ataku.

W poniedziałek Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że do tej pory na Ukrainie zginęło ok. 37,4 tys. rosyjskich żołnierzy. Liczba ta w ciągu ostatniej doby wzrosła o 100. Najeźdźcy stracili też w niedzielę m. in. cztery czołgi i pięć transporterów opancerzonych.