Amerykański "Newsweek" powołuje się na przedstawicieli trzech amerykańskich służb wywiadowczych, które zapoznały się z niejawnym raportem na temat stanu zdrowia Putina.



Z raportu wynika też, że w marcu doszło do próby zamachu na życie prezydenta Rosji.



Wysokiej rangi przedstawiciele trzech różnych agencji wywiadu USA wyrażają obawę, że Putin staje się coraz bardziej paranoiczny w swoich działaniach mających na celu utrzymanie władzy co sprawia, że jego działania na Ukrainie są nieprzewidywalne. Ale jednocześnie - ich zdaniem - ryzyko użycia przez Rosję broni atomowej spada.



- Putin trzyma władzę mocno, ale nie jest już ona absolutna - twierdzi jeden z oficerów wywiadu, który zapoznał się z niejawnym raportem. Jego zdaniem na Kremlu "wszyscy wyczuwają, że koniec jest bliski".



Wszyscy trzej rozmówcy "Newsweeka" - jeden z biura Dyrektora Wywiadu Narodowego, drugi, który jest emerytowanym, wysokiej rangi oficerem Sił Powietrznych USA, a trzeci - z Agencji Wywiadu Wojskowego - podkreślają, że izolacja, w jakiej przebywa Putin sprawia, iż wywiadowi USA trudno jest uzyskać precyzyjne informacje na temat pozycji Putina i jego stanu zdrowia.

- To co wiemy, to wierzchołek góry lodowej, który jest zasnuty mgłą - mówi przedstawiciel Wywiadu Narodowego, który komunikował się z "Newsweekiem" za pomocą maila. Jak dodaje po wybuchu wojny liczba źródeł informacji na temat sytuacji w Rosji znacznie się zmniejszyła ze względu na izolację Federacji Rosyjskiej.



Trzy dni po obchodach Dnia Zwycięstwa dyrektor ukraińskiego wywiadu, gen. Kyryło Budanow, w rozmowie ze Sky News mówił, że Putin jest "w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym i jest bardzo chory". Dodawał, że na Kremlu kiełkuje plan jego obalenia. Wówczas pojawiły się plotki, że służby bezpieczeństwa Kremla odkryły spisek, którego celem było zamordowanie Putina. Raport z USA zawiera wzmiankę na ten temat.

Putin jest z pewnością chory Rozmówca amerykańskiego "Newsweeka"

Jednocześnie jeden z rozmówców "Newsweeka" wskazuje, że ze słabości Putina, o której mówi raport wynika, że ryzyko wojny atomowej jest niższe. - Osłabiony Putin, najwyraźniej odchodzący przywódca (...) ma mniejszy wpływ na swoich doradców i podwładnych, jeśli nakazałby użycie broni atomowej - twierdzi.



- Putin jest z pewnością chory - mówi przedstawiciel wywiadu wojskowego. - To, czy wkrótce umrze to czysta spekulacja - dodaje. Zastrzega jednak, że "nie należy czuć się zbyt pewnie" i "wierzyć tylko danym wywiadowczym, które potwierdzają to, czego byśmy chcieli". - On wciąż jest groźny i czeka nas chaos, jeśli umrze. Musimy skupić się na tym. Być gotowi - podkreśla.