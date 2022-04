Rosja przedstawiła obrońcom Mariupola kolejne w ostatnich dniach ultimatum - resort obrony Rosji wezwał ukraińskich żołnierzy i cudzoziemskich ochotników broniących miasta, by złożyli broń i skapitulowali o godzinie 14 czasu moskiewskiego w środę. Dzień wcześniej z podobnej oferty nie skorzystał żaden z obrońców miasta.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski resort obrony znów wzywa obrońców Mariupola do kapitulacji "Rosyjskie siły zbrojne, w oparciu o czysto humanitarne zasady, ponownie proponują bojownikom nacjonalistycznych batalionów i cudzoziemskich najemników, by przerwali działania wojskowe poczynając od godziny 14 czasu moskiewskiego 20 kwietnia i złożyli broń" - głosi komunikat rosyjskiego resortu obrony skierowany do obrońców Mariupola.

Orłow mówi, że na terenie zakładów Azovstal, oprócz żołnierzy, są także cywile, "w większości mieszkańcy pobliskich, zniszczonych budynków, wielu pracowników zakładów metalurgicznych". - Oni wiedzą, że zakłady mają dobre schrony przeciwlotnicze i niektórzy zgromadzili w schronach zapasy wody i żywności. Dlatego zdecydowali się wraz z rodzinami zamieszkać w tych schronach - tłumaczył zastępca mera Mariupola w rozmowie z BBC.



Orłow przyznał, że obecnie osobom znajdującym się na terenie zakładów Azovstal nie można w żaden sposób pomóc.



- Brakuje im absolutnie wszystkiego. Brakuje wody, żywności, leków, Rosja całkowicie wszystko blokuje, wszelką pomoc humanitarną i ewakuację - dodał zastępca mera miasta.

Reklama

Dowódca Pułku Azow alarmował w poniedziałek, że Rosjanie zaczęli zrzucać na teren zakładów Azovstal bomby penetrujące

- Wszystkie informacje o możliwości odejścia, opuszczenia Mariupola lub zakładów Azovstal, są fałszywe - stwierdził też Orłow.

Ze słów Orłowa wynika, że w Mariupolu nadal przebywa 130 tysięcy cywilów.



Mariupol, w którym znajdują się zakłady Azovstal, jest oblężony od 2 marca. W mieście broni się Pułk Azow oraz 36 Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej, a jego ostatnim bastionem są właśnie zakłady Azovstal.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Na terenie zakładów ma bronić się ok. 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy i 400 ochotników z innych krajów. Siły te wiążą ok. 10 rosyjskich batalionowych grup taktycznych (każda liczy ok. tysiąca żołnierzy).

W poniedziałek dowódca Pułku Azow alarmował, że Rosjanie zaczęli zrzucać na teren zakładów Azovstal bomby penetrujące - w tym również na te części zakładów, w których schronienia szukają cywile.

Reklama