Think tank o zatonięciu krążownika Moskwa: Wskazuje na rosyjskie słabości

Zatopienie krążownika Moskwa, niezależnie od tego czy doszło do niego w wyniku ukraińskiego ataku, czy wypadku na pokładzie, jest "dużym propagandowym zwycięstwem dla Ukrainy" i przyczyni się do podniesienia morale Ukraińców - uważają analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną, think tanku z USA.