- Niebezpośrednie straty, które biorą pod uwagę straty w nadchodzących latach - przekraczają bilion dolarów - powiedział Szmyhal.



Reklama

Premier Ukrainy mówił, że pierwszym składnikiem tych szacunków są bezpośrednie zniszczenia infrastruktury. - To jest to, co straciliśmy - mosty, drogi, domy, budynki, te liczby rosną każdego dnia. Obecnie szacujemy te straty na 120 mld dolarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę infrastrukturę wojskową i inne koszty poniesione przez cywilów, będzie to więcej niż 270 mld dolarów - wyliczał premier Ukrainy.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Amerykanie przyspieszają produkcje Stingerów i Javelinów Departament Obrony Stanów Zjednoczonych planuje przyspieszyć produkcję przeciwlotniczych pocisków Stinger i przeciwpancernych pocisków Javelin, aby móc uzupełnić własne, uszczuplone zapasy i nadal wysyłać pociski siłom ukraińskim.

Drugim składnikiem szacunków są straty, jakie poniesie ukraińska gospodarka. - To spadek PKB w ciągu miesiąca działań wojennych. To strata zysków z inwestycji naszych firm, do których nie doszło. Według naszych szacunków to ok. 290 mld dolarów - mówił Szmyhal.



Trzecim składnikiem szacunków jest przyszły spadek PKB Ukrainy.

Reklama

120 mld Tyle dolarów straciła Ukraina w związku ze zniszczeniami infrastruktury cywilnej

- Przed wojną zakładaliśmy, że nasza gospodarka będzie rosnąć. Obecnie przedsiębiorstwa, które miały przynosić przychody państwu, są zniszczone - zauważył Szmyhal.



Według premiera Ukrainy spadek PKB na Ukrainie w 2022 roku obecnie może wynieść 35 proc. lub więcej.



W 2021 roku PKB Ukrainy wzrósł o 3,4 proc., po spadku o 3,8 proc. w 2020 roku. Nominalna wartość PKB Ukrainy wyniosła 200 mld dolarów.