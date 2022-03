Pieskow przekonywał też na antenie PBS, że Rosja nie zamierza użyć broni atomowej na Ukrainie.



- Nie chcemy nawet o tym myśleć - powiedział rzecznik Kremla pytany o to czy może dojść do sytuacji, w której Rosja mogłaby użyć broni atomowej. Zaznaczył przy tym, że Rosja mogłaby użyć broni atomowej "tylko na zasadzie wzajemności" czyli "gdyby została do tego zmuszona".

Rzecznik Kremla mówił też, że zwiększenie liczby żołnierzy NATO w pobliżu granic Rosji jest "niepokojące" i następuje "pomimo licznych ostrzeżeń Rosji". Jak dodał podobnie było z perspektywą wejścia Ukrainy do NATO, co - jak przekonywał - zagrażałoby bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej.

Pieskow stwierdził też, że NATO "nie jest machiną współpracy i bezpieczeństwa, lecz maszyną konfrontacji".



Rzecznik Kremla przyznał, że Rosja znajduje się obecnie w sytuacji "równoznacznej z wojną", jeśli weźmie się pod uwagę gospodarkę i światowy handel i "jest zmuszona przystosować się do tej sytuacji".

- Warunki są dla nas wrogie. Czujemy się, jakbyśmy byli na wojnie - stwierdził rzecznik Kremla dodając, że to efekt sankcji Zachodu wobec Rosji i prowadzenia przez Zachód "wojny handlowej i gospodarczej" z Moskwą.