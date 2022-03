Oseczkin, który stoi na czele organizacji "Gułagu - NIET!", jest jednym z najbardziej poszukiwanych przez Kreml działaczy obrony praw człowieka, który ujawnił odradzanie się w Rosji obozów koncentracyjnych przy udziale takich firm jak Gazprom czy Rosnieft. Od 2015 roku mieszka we Francji.



Reklama

W rozmowie z "The Times" Oseczkin powołuje się na anonimowego informatora z Federalnej Słuzby Bezpieczeństwa, który skontaktował się z nim w październiku 2021 r., po opublikowaniu przez "Gułagu-NIET!" filmów przedstawiających sadzonych w więzieniu w Saratowie w południowo-zachodniej Rosji, torturowanych przez funkcjonariuszy FSB.

Informator Oseczkina ma kierować jednym z działów analitycznych w FSB.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Szefowie FSB zatrzymani. Rosyjski wywiad nie docenił Ukraińców Szef rosyjskiego wywiadu i jego zastępca zostali umieszczeni w areszcie domowym przez Władimira Putina, ponieważ prezydent Rosji obwinia swoje służby za problem z oporem napotkanym podczas inwazji Rosji na Ukrainę.

4 marca w jednym z maili do Oseczkina opisał wojnę jako „całkowitą porażkę”, którą można porównać tylko do upadku nazistowskich Niemiec. Autentyczność maila została potwierdzona przez kilku ekspertów ds. rosyjskich służb bezpieczeństwa. Był to pierwszy mail od informatora, który opublikował Oseczkin - przeczytało go 28 mln osób.

Reklama

Tuż przed inwazją na Ukrainę informator przekazał, że FSB próbuje wzniecić zamieszki w ukraińskich więzieniach.



Informator Oseczkina przekazał, że w FSB narasta coraz większy bunt przeciwko Putinowi, który właśnie te służby obwinia za nieudane próby obalenia rządu w Kijowie,

Agenci FSB, często nazywani w Rosji "nową szlachtą", cieszyli się specjalnymi względami. Wojna z Ukrainą, nałożone na Rosję sankcje sprawiają, że "nie będą już wyjeżdżać na wakacje do swoich willi we Włoszech i zabierać dzieci do Disneylandu".



Agenci FSB mają uważać, że wojna z Ukrainą jest katastrofalna dla gospodarki i "nie chcą powrotu do Związku Radzieckiego" - dlatego narasta w nich frustracja i gotowi są "rzucić wyzwanie systemowi".



Autopromocja Specjalistyczna wiedza w zasięgu ręku Tylko 9,90 zł / miesiąc za pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" KUP TERAZ

Z każdym tygodniem, w którym trwa wojna na Ukrainie, ryzyko zamachu stanu ze strony Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na prezydenta Putina rośnie - przekazał informator.



Najnowszy, jedenasty mail informatora, opublikowany w tym tygodniu, zawiera ostrzeżenie, że Kreml planuje rozpętać „wielki terror” w mieście Chersoń na Ukrainie, porywając mieszkańców i przewożąc ich przez granicę rosyjską.

Reklama

Kreml zdaje sobie sprawę z niezadowolenia w szeregach FSB - 11 marca dwóch wysokich rangą szefów FSB zostało umieszczonych w areszcie domowym, a domy 20 innych osób zostały przeszukane. Oseczkin przyznał, że jego informator dużo ryzykuje, kontaktując się z nim. Organizacja "Gułagu-NIET!" przygotowuje jego ewakuację.