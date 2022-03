- Zwracam się do was, gdy Rosja niszczy wszystko, co istnieje na Ukrainie: rakietami, bombami, artylerią rakietową. Przez trzy tygodnie zginęły tysiące Ukraińców. Okupanci zabili 108 dzieci, w środku Europy, w 2022 roku - mówił Zełenski.

- Zwracam się do was, po niezliczonych rozmowach, negocjacjach, krokach wsparcia, sankcjach, których jest najwyraźniej zbyt mało, by powstrzymać tę wojnę - kontynuował ukraiński prezydent.

- Rosja wykorzystuje was i szereg innych krajów, aby finansować wojnę - mówił też Zełenski. - Z każdą bombą, jaka spada na naszą ziemię, z każdym tygodniem, gdy nie są podejmowane środki na rzecz pokoju, rośnie ryzyko tego, co może się stać - dodał.

Zełenski przypominał, że gdy Ukraina domagała się sankcji wobec Rosji, które miały pokazać siłę i jedność Europy, słyszała o "gospodarce, gospodarce, gospodarce".



- Zwracam się do was w imieniu wszystkich Ukraińców, w imieniu mieszkańców Mariupola, pięknego miasta, które jest równane z ziemią. Dla Rosjan wszystko jest tarczą, do której strzelają, nie odróżniają między celami wojskowymi, a cywilnymi. Wszystko jest niszczone. Konwoje humanitarne nie są w stanie wyjechać i wjechać do miasta. Nie możemy uratować naszych ludzi. Wszystko to można zobaczyć, gdy zerkniecie ponad ten mur, który dzieli Europę - przekonywał Zełenski. Prezydent Ukrainy mówił, że obecnie nowy mur dla wolności w Europie buduje Rosja - i że ten mur oddziela obecnie Ukrainę od Niemiec.

- Dziś relacje gospodarcze między wami, a krajem, który wywołał tę wojnę, są mostem przerzucanym nad tym murem - ubolewał Zełenski.



- W latach 40-tych zbudowano most powietrzny do Berlina. Nie zrzucano wówczas bomb z powietrza. Dziś niestety nie możemy takiego mostu zbudować, ponieważ z nieba spadają tylko bomby i rakiety - mówił następnie Zełenski nawiązując do zaopatrywania przez aliantów Berlina Zachodniego w czasie blokady tego miasta przez ZSRR.



- W Europie jest niszczony naród, trwają próby niszczenia wszystkiego, co jest nam drogie. Co roku słyszymy: "Nigdy więcej" (wojny - red.), ale dziś te słowa nic nie znaczą - ubolewał Zełenski.

- Dlaczego kraj, który leży za oceanem jest nam teraz bliższy niż Niemcy? Ponieważ jest między nami mur, którego niektórzy nie widzą - mówił prezydent Ukrainy.

Postarajcie się zrobić więcej, by potem nie zadawać sobie pytania o ofiary wojny, o Charków, o miasta, które po 80 latach (od II wojny światowej - red.) znów są niszczone Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Narodzie niemiecki, jestem wdzięczny wszystkim zwykłym Niemcom, którzy nas wspierają, dziennikarzom, którzy szczerze i uczciwie wykonują swoją pracę. Jestem wdzięczny niemieckim firmom, które postawiły moralność nad zyskami, które widzą więcej niż gospodarka. Jestem wdzięczny politykom, którzy chcą przebić mur między nami - dodał.

- Trudno nam bez pomocy świata przetrwać to wszystko, obronić Europę. Postarajcie się zrobić więcej, by potem nie zadawać sobie pytania o ofiary wojny, o Charków, o miasta, które po 80 latach (od II wojny światowej - red.) znów są niszczone - apelował Zełenski.

- Były aktor-prezydent USA, Ronald Reagan, powiedział w Berlinie: "Zniszczcie ten mur". Chcę powiedzieć teraz wam, kanclerzu Scholz: Zniszczcie ten mur. Dajcie Niemcom szansę na przywództwo, z którego wasi potomkowie będą mogli być dumni. Zatrzymajcie wojnie, pomóżcie nam ją zatrzymać - zakończył swoje wystąpienie.