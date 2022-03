"Pragnę zaapelować do Wołodymyra Zełenskiego w prezydencki, nawet trochę ojcowski sposób" - napisał Wiktor Janukowycz w apelu, którego treść opublikowały rosyjskie agencje. "Wołodymyrze Ołeksandrowyczu, możesz marzyć, by zostać prawdziwym bohaterem! Ale heroizm nie jest ostentacyjny, nie chodzi o to, by walczyć do ostatniego Ukraińca" - dodał.

"Rozumiem, że masz wielu doradców, ale jesteś osobiście zobowiązany do zakończenia rozlewu krwi i osiągnięcia porozumienia pokojowego (z Moskwą - red.) za wszelką cenę" - stwierdził Janukowycz oceniając, że tego oczekuje od Zełenskiego "Ukraina, Donbas i Rosja". "Naród ukraiński oraz twoi partnerzy na Zachodzie będzie ci za to wdzięczni" - dodał Janukowycz.

Wiktor Janukowycz w latach 2002-2005 oraz 2006-2007 pełnił funkcję premiera Ukrainy, w latach 2010-2014 był prezydentem tego kraju. W 2014 r. po fali protestów (tzw. Euromajdan) został decyzją Rady Najwyższej Ukrainy (parlamentu) odsunięty od władzy. Janukowycz przeniósł się do Rosji. W 2019 r. został na Ukrainie zaocznie skazany za zdradę stanu.

Na początku marca "Ukraińska Prawda" pisała, że Janukowycz przebywa w Mińsku na Białorusi. Portal, powołując się na źródła w wywiadzie, twierdził, że Kreml może szykować byłego prezydenta do "operacji specjalnej". "Według jednego ze scenariuszy, Rosjanie spróbują ogłosić Janukowycza prezydentem Ukrainy" - podawała gazeta.

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego inwazją wojsk rosyjskich z kilku kierunków jednocześnie.