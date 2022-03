Mer Mikołajowa, Ołeksandr Senkiewicz, zamieścił na Facebooku nagranie, na którym widać blok mieszkalny, który stanął w płomieniach po rosyjskim ataku.

Reklama

"Dziś cały Mikołajów obudziły odgłosy rosyjskiego ostrzału" - napisał na Facebooku Senkiewicz. Mer dodał, że rosyjskie rakiety spadły na cele cywilne w mieście.

Mikołajów miały ostrzelać rosyjskie wyrzutnie rakiet BM-30 Smiercz.

Mer zaapelował też do mieszkańców o to, by nie podchodzili do licznych niewypałów, które mają leżeć na ulicach miasta i nie próbowali ich samodzielnie usuwać.



Reklama

Według nieoficjalnych doniesień Mikołajów miały ostrzelać rosyjskie wyrzutnie rakiet BM-30 Smiercz.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja, na prośbę Macrona, otwiera korytarze humanitarne na Ukrainie O godzinie 10 czasu lokalnego (8 czasu polskiego) Rosja ma otworzyć na Ukrainie korytarze humanitarne, którymi ludność cywilna będzie mogła ewakuować się z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum.

Dzień wcześniej Ukraińcy odparli szturm na Mikołajów i odbili lotnisko znajdujące się w pobliżu miasta.