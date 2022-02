Informując o ostrzale doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko zamieścił w mediach społecznościowych nagranie lecących pocisków.

Reklama

Według doradcy, pociski zostały wystrzelone ok. godz. 16:00 czasu polskiego w rejonie mozyrskim (południowa Białoruś), a nagranie zostało wykonane w rejonie rówieńskim na Ukrainie, graniczącym z Białorusią. "To ma być zawieszenie broni?" - spytał we wpisie Heraszczenko.

Według dziennikarza "The Kiev Independent", pocisk wystrzelony z terytorium Białorusi uderzył w lotnisko w Żytomierzu (obwód żytomierski). Hereszczenko potwierdził, że tam trafiły Iskandery.

Reklama

Iskander to lądowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu (SRBM) na mobilnej platformie samochodowej z wyrzutnią typu TEL. Przeznaczony jest do przeprowadzania uderzeń na cele lądowe.