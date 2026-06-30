Teraz nie ma rewolucyjnej atmosfery, a car nie skazuje działaczy robotniczych na śmierć. Ale oskarżenia o zdradę, sprzyjanie obcym interesom i powtarzanie „naród to my” są wciąż na porządku dziennym. Celuje w tym prezydent Karol Nawrocki. Tłumacząc, że „podejmuje decyzje zgodne z polską racją stanu wobec Ukrainy”, nie waha się sięgać po retorykę jakby żywcem przeniesioną z przemówień narodowców z początku wieku XX. Co prawda nie na wiecu pod kościołem, ale w mediach społecznościowych. Prezydent utożsamia się ze „wszystkimi Polakami” i „narodem”: „Mam obowiązek narzucać wolę Narodu tym, którzy nie czują się wobec Polek i Polaków szczególnie zobowiązani. Tym, którzy zamknęli się w świecie politycznych kalkulacji, słupków sondaży czy plemiennych walk, przez co stracili kontakt ze społeczną rzeczywistością i oczekiwaniami obywateli” – pisze na platformie X.