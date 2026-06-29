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Michał Szułdrzyński: Zełenski może strzelić sobie w stopę. Kult nacjonalizmu oddala Ukrainę od Zachodu

Czy odwoływanie się do ukraińskiego nacjonalizmu pomoże Zełenskiemu zjednoczyć społeczeństwo, czy raczej zaszkodzi Ukrainie? Kult UPA nie tylko pogłębia konflikt z Polską, ale też dostarcza argumentów Rosji i może utrudnić Ukrainie zbliżenie z UE oraz NATO.

Publikacja: 29.06.2026 17:35

Wołodymyr Zełenski wraz z Ursulą von der Leyen i Antonio Costą

Wołodymyr Zełenski wraz z Ursulą von der Leyen i Antonio Costą

Foto: .REUTERS/Yves Herman

Michał Szułdrzyński

W ogłoszeniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zamiaru budowy panteonu bohaterów narodowych Ukrainy uderza przede wszystkim jego konfrontacyjne nastawienie. „Nikt nie będzie dyktował Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić” – stwierdził prezydent wyraźnie odnosząc się do ostatniego sporu z Polską, jaki wybuchł po nadaniu przez prezydenta elitarnej jednostce wojskowej miana „Bohaterów UPA”.

Choć projekt ustawy złożonej do Rady Najwyższej nie zawiera listy bohaterów, którzy będą czczeni, widać wyraźnie zamysł głowy ukraińskiego państwa, aby ustanowić oficjalne miejsce czczenia bohaterów, którzy zasłużyli się na różnych etapach historii tego narodu – jest kontynuacją sporu o pamięć o UPA.

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