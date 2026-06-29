W ogłoszeniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zamiaru budowy panteonu bohaterów narodowych Ukrainy uderza przede wszystkim jego konfrontacyjne nastawienie. „Nikt nie będzie dyktował Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić” – stwierdził prezydent wyraźnie odnosząc się do ostatniego sporu z Polską, jaki wybuchł po nadaniu przez prezydenta elitarnej jednostce wojskowej miana „Bohaterów UPA”.

Choć projekt ustawy złożonej do Rady Najwyższej nie zawiera listy bohaterów, którzy będą czczeni, widać wyraźnie zamysł głowy ukraińskiego państwa, aby ustanowić oficjalne miejsce czczenia bohaterów, którzy zasłużyli się na różnych etapach historii tego narodu – jest kontynuacją sporu o pamięć o UPA.