Jarosław Kaczyński w Sejmie
Donald Trump, podczas debaty z Kamalą Harris, opowiadał o imigrantach w Springfield (stan Ohio), którzy mają zjadać należące do Amerykanów psy i koty. Jarosław Kaczyński poszedł w jego ślady, komentując wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które wygrała Tisza. Zapytany o zdanie na sejmowym korytarzu powiedział, że jej lider – Péter Magyar, „upiekł szczenię”. Po czym upierał się, że „to możliwe”. Jest tak cyniczny, czy naprawdę w to wierzy?
Péter Magyar nie zjadł psa. Za to Rafał Bochenek odwrócił kota ogonem. Rzecznik PiS na platformie społecznościowej X napisał, że „prezes opierał się na informacjach, które od wielu dni były kolportowane przez media”. A „w natłoku licznych kontrowersyjnych materiałów przedstawiających sytuacje z udziałem kandydata popieranego przez Tuska, akurat ta jedna okazała się nieprawdziwa”. Choć nie podał przykładów, podsumował: „Dobrze byłoby, aby także inne były wymyślone, a niestety nie są. Charakterystyczne, że te zachowania i wypowiedzi Tuskowi nie przeszkadzają”.
„Ktoś zawalił” – powiedziała Beata Szydło w Radiu Zet. Ale nie Tusk i media, a – kontynuowała była premier – „współpracownicy” Jarosława Kaczyńskiego. Wypadek przy pracy? Nic podobnego. To stała tendencja.
„Przegrana Orbána na Węgrzech to oczywiście większe ryzyko zamieniania UE w niemiecki kołchoz. Nic dziwnego, że cieszą się z tego Tusk i komuch Czarzasty. Ale czy cieszą się Polacy, czy chcą wylądować w niemieckim landzie, w postaci parobków?”. Sztuczna inteligencja? Prawicowy publicysta? Ależ skąd. Autorem opublikowanej w serwisie X „analizy” jest Piotr Gliński. Profesor socjologii, dodajmy. Teraz widać wyraźnie: PiS nie tylko się zgubił, jest w panice.
Kiedy liderzy polityczni funkcjonują w bańkach, mają problem. Jarosław Kaczyński znalazł się w takiej, gdzie kolportuje się kłamstwo o tym, że nowy premier na Węgrzech upiekł szczeniaka w mikrofali.
Prezes PiS i jego formacja nie miały sobie równych, jeśli chodzi o diagnozę społeczną – najpierw wygrywając wybory prezydenckie, następnie parlamentarne i utrzymując się przy władzy przez osiem lat. Ale z władcami bywa również tak, że sami się obalają. Czy zwycięstwo Karola Nawrockiego było „ostatnim tańcem” lidera PiS? Nie to, żeby w diagnozie społecznej wyspecjalizowała się KO. W każdym razie PiS z 2015 r. już nie ma. A czy na pewno „życie nie lubi próżni”, czas pokaże. Żeby tylko psy nie zeszły na opowiadających bzdury polityków.
