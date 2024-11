Jako syn repatrianta z ZSRR mogę powiedzieć tylko jedno: wstyd

Ogólny bilans repatriacji za rządów PiS wygląda na świadomy sabotaż. Spośród ponad 100 tys. Polaków w Rosji (Syberia) i Kazachstanie łącznie sprowadzono do kraju niecałe 5 tys. osób. Szacuje się, że to 9–25 proc. oczekujących. To istna kpina, szczególnie na tle korupcyjnej aktywności w kręgach MSZ, wskutek której za kupione wizy trafiło z krajów muzułmańskich i afrykańskich do Polski 366 tys. migrantów.

Czy Polska mogła sobie poradzić z repatriacją?

Wnioski? Każdy może wyciągnąć je sam. Łatwiejsze to będzie, gdy przypomnimy sobie, że zarówno uboga, porozbiorowa II Rzeczpospolita, jak i zmasakrowana wojną Polska „lubelska” były w stanie przeprowadzić szeroko zakrojone akcje repatriacyjne. Tylko w latach 1945–1946 repatriowano do Polski prawie 2 mln ludzi. Druga fala repatriacji, do końca lat 50., to kolejne ćwierć miliona. A dziś, kiedy mamy zarówno środki, jak i możliwości, a w kraju kryzys demograficzny, nawet ułamek tego procesu jest nie do powtórzenia.

Swoją drogą, środki na repatriację w budżecie na lata 2024–2026 to 137 mln zł, co pozwoli na powrót do Polski około 1600 osób (19,5 proc. oczekujących). Jako syn repatrianta z ZSRR mogę powiedzieć tylko jedno: wstyd.