Policja aresztuje złodziei, którzy dokonują grabieży w ewakuowanych domach.

Najdroższy pożar współczesnej Ameryki. Może nawet 150 miliardów dolarów

– To będą najdroższe w skutkach pożary w Kalifornii, jak i we współczesnej historii USA. A to dlatego, że dotknęły gęsto zaludnionych terenów wokół LA, gdzie znajdowały się najdroższe posiadłości w kraju – mówi w wywiadzie dla AP News ekspert Jonathan Porter. Rezydencje w zamożnym regionie Palisades warte są od kilku do kilkunastu milionów dolarów.

Straty pożarów w rejonie LA wstępnie szacowane są na co najmniej 50 miliardów dolarów, a mogą sięgnąć nawet 150 miliardów dolarów, jeżeli oprócz kosztów odbudowy domów wziąć pod uwagę również zniszczenia infrastruktury miejskiej, spalonych samochodów czy opieki zdrowotnej. Skutki tego odczują właściciele domów w całym kraju, którym ubezpieczalnie podwyższą koszty polis, by odbić sobie straty.

W najbliższych tygodniach tysiące rodzin poszkodowanych w pożarach, które znalazły się bez dachu nad głową, będzie szukać miejsca do zamieszkania, przyczyniając się się do pogłębienia kryzysu mieszkaniowego, który od lat jest problemem w Kalifornii. W 2022 r. w rejonie Los Angeles brakowało 337 tysięcy domów, a wysokie zapotrzebowanie podbijało ceny tych dostępnych na rynku. – Znalezienie stałego miejsca zamieszkania dla pogorzelców będzie jednym z największych wyzwań – powiedział burmistrz Pasadeny, w której rejonie strażacy walczą z pożarem Eaton.

– Bardzo możliwe, że ta katastrofa naturalna przyczyni się do zwiększenia problemu bezdomności, który dotknie nawet tych, których stać na wynajem – mówi w wywiadzie dla „New York Timesa” dr Jonathan Zasloff, ekspert ds. polityki zagospodarowania przestrzeni miejskiej z University of California, który sam został bez dachu nad głową. Inni eksperci mają nadzieję, że obecna katastrofa zmusi władze do prawdziwej reformy systemu mieszkaniowego i rynku ubezpieczeniowego, który nie sprzyja mieszkańcom Kalifornii narażonym na pożary.