Firma poinformowała, że rezygnuje z czeków osobistych, ponieważ klienci coraz rzadziej ich używają. – informuje CNN. „Nie jest zaskakujące, że Target zdecydował się przestać je akceptować” — powiedział Neil Saunders, analityk ds. handlu detalicznego w GlobalData. Jego zdaniem tylko najstarsi klienci będą narzekać na brak takiej możliwości płatności, ponieważ kiedyś była to jedna z najpopularniejszych form bezgotówkowego płacenia za zakupy w amerykańskich sklepach.

Sklepy sieci Target będą akceptować inne metody płatności, w tym Apple Pay, SNAP/EBT, usługi kup teraz/zapłać później, karty Target Circle Cards, kartę sklepową, a także gotówkę, karty kredytowe i debetowe.

Amerykanie nadal lubią płacić czekami osobistymi

Jednak okazuje się, że nie tylko starsi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są przywiązani do czeków osobistych. Z tegorocznego raportu firmy Abrigo, zajmującej się rozwiązaniami oprogramowania finansowego, wynika, że około 61 procent Amerykanów nadal wystawia czeki. Co ciekawe także młodsi konsumenci, w tym pokolenie Z i milenialsi, także przyznają się do wystawiania czeków i okazuje się, że robią to częściej niż starsi konsumenci z pokolenia X.

Target nie jest jedynym sklepem w USA, który pożegnał się z czekami. Sieć Aldi informuje na swojej stronie internetowej, że nie akceptuje czeków. Whole Foods, będący własnością Amazona, również nie przyjmuje czeków jako formy płatności.